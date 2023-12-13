Манкуніанці переживають не найкращий період. У завершальному турі Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед програв Баварії (0:1) і вилетів з турніру. Ба більше, команда Тен Хага не змогла потрапити навіть в Лігу Європи. Звісно, що невдачі клубу підштовхують керівництво до радикальних змін і заміни тренера.

Мудрик вийшов в лідери АПЛ за видовищним показником

Згідно з інформацією Relevo, Хулен Лопетегі є одним з головних кандидатів на посаду наставника манкуніанців. Іспанський тренер перебуває без роботи відтоді, як покинув Вулверхемптон через розбіжності з керівництвом клубу.

Кілька тижнів тому Лопетегі відхилив пропозицію з Саудівської Аравії, яка б принесла йому 18 мільйонів євро, бо мав намір продовжити кар'єру в Англії. Манчестер Юнайтед зацікавив іспанця, оскільки йому подобається клубний проєкт.

Правління "червоних дияволів" цінує роботу Хулена у Вулвергемптоні, його знання мови та АПЛ, а також його досвід виступів в єврокубках (він виграв Лігу Європи з Севільєю). До того ж керівництво Манчестер Юнайтед перебуває у захваті від того, як іспанець вміє будувати гарні стосунки з гравцями.

Це ставить Лопетегі попереду інших імен, які згадувалися останнім часом, таких як Зінедін Зідан (він не розмовляє англійською і ніколи не тренував за межами Іспанії), Грем Поттер або Роберто Де Дзербі.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед наразі посідає шосту сходинку в турнірній таблиці АПЛ, маючи 27 балів. Від Ліверпуля команда відстає на 10 очок.

Манчестер Юнайтед вилетів з єврокубків після поразки від Баварії, посівши останнє місце в групі Ліги чемпіонів