Українець – лідер поточного сезону чемпіонату Англії за середньою кількістю успішних спроб дриблінгу за 90 хвилин, як повідомляє Mozo Football.

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Згідно зі статистичними даними, Михайло Мудрик у середньому 2,3 раза успішно обігрує суперника. За цим показником він випередив Алехандро Гарначо з Манчестер Юнайтед (2,1), Джека Гріліша з Манчестер Сіті (2,0) та Луїса Діаса з Ліверпуля (1,9). Рейтинг сформовано на основі даних за останній місяць.

В сезоні 2023/24 Михайло Мудрик зіграв за Челсі у 15 матчах у всіх турнірах. В активі вінгера два голи та дві результативні передачі.

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