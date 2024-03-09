Манчестер Юнайтед приймає Евертон у матчі 28-го туру АПЛ 2023/24. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Манчестер Юнайтед – Евертон розпочався о 14:30 за київським часом. Телетрансляція доступна на платформах Setanta Sports та MEGOGO. За основними подіями гри також можна стежити у текстовому онлайні Футбол 24.

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Віталій Миколенко звично вийшов у старті Евертона і хоче взяти реванш за матч першого кола. Тоді Алехандро Гарначо розкішною бісіклетою відкрив рахунок вже на 3-й хвилині, а подача прилетіла саме з флангу українця. "Іриски" зазнали розгрому 0:3.

Стартовий склад МЮ:

Евертона: