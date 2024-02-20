Захисник Евертона і збірної України Віталій Миколенко вважає, що Мохамед Салах є №1 у списку його візаві в чемпіонаті Англії.

"Найжорсткіший суперник в АПЛ? Назву трьох. Мохамед Салах, Букайо Сака та Бернарду Сілва.

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Якщо треба обрати одного, то це буде Мохамед Салах. Він дуже швидко біжить з м'ячем і йде прямо на тебе. Мене це лякає, як і інших захисників", – розповів Миколенко в інтерв'ю Sky Sports.

Нагадаємо, у сезоні 2023/24 захисник збірної України зіграв за Евертон 26 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи. У неділю, 18 лютого, 24-річний Миколенко одружився, а вже наступного дня відіграв весь поєдинок чемпіонату Англії проти Крістал Пелас (1:1).

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