Неймовірна бісіклета Гарначо у відеоогляді матчу Евертон – Манчестер Юнайтед – 0:3
26 листопада 23:23 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед здобув перемогу над Евертоном в 13 турі чемпіонату Англії. Відео голів та огляд матчу за участю Миколенка дивіться на "Футбол 24".
завершено
Маркус Рашфорд 56’
Антоні Марсьяль 75’
56’ Маркус Рашфорд
75’ Антоні Марсьяль
Український захисник Віталій Миколенко вийшов з перших хвилин у стартовому складі "ірисок" проти манкуніанців.
МЮ нелогічно розгромив Евертон – космічний гол Гарначо, провалений тайм, Миколенка зупинила поперечина
В зустрічі забивали лише гравці Манчестер Юнайтед. Алехандро Гарначо оформив гол тура, завдавши удару в падінні через себе. Також відзначилися Рашфорд та Марсьяль. У Миколенка була нагода забити, втім, українець влучив в поперечину.
Манчестер Юнайтед посідає тепер шосту сходинку з 24 очками. Евертон перебуває на 19 місці з чотирма балами.
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