Манчестер Юнайтед здобув перемогу над Евертоном в 13 турі чемпіонату Англії. Відео голів та огляд матчу за участю Миколенка дивіться на "Футбол 24".

Український захисник Віталій Миколенко вийшов з перших хвилин у стартовому складі "ірисок" проти манкуніанців.

МЮ нелогічно розгромив Евертон – космічний гол Гарначо, провалений тайм, Миколенка зупинила поперечина

В зустрічі забивали лише гравці Манчестер Юнайтед. Алехандро Гарначо оформив гол тура, завдавши удару в падінні через себе. Також відзначилися Рашфорд та Марсьяль. У Миколенка була нагода забити, втім, українець влучив в поперечину.

Манчестер Юнайтед посідає тепер шосту сходинку з 24 очками. Евертон перебуває на 19 місці з чотирма балами.