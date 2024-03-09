Манчестер Юнайтед принимает Эвертон в матче 28-го тура АПЛ 2023/24. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Манчестер Юнайтед – Эвертон начнется в 14:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на платформах Setanta Sports и MEGOGO. За основными событиями игры также можно следить в текстовом онлайне Футбол 24.

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Виталий Миколенко привычно вышел в старте Эвертона и хочет взять реванш за матч первого круга. Тогда Алехандро Гарначо роскошной бисиклетой открыл счет уже на 3-й минуте, а подача прилетела именно с фланга украинца. "Ириски" потерпели разгром 0:3.

Стартовый состав МЮ:

Эвертона: