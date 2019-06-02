Мякушко хоче покинути Карпати

Півзахисник Карпат Сергій Мякушко хоче покинути клуб.

Львівські Карпати можуть втратити влітку півзахисника Сергія Мякушка. Як повідомляє Спортивка, вихованець Динамо прагне покинути "зелено-білих".

Карпати – Десна: Мякушко забив феноменальний гол зі штрафного

"Ще після матчу Карпат з Десною Мякушко у приватній розмові з працівниками чернігівського клубу сказав про бажання залишити Львів. Навіть у ту ж Десну готовий... Ще один штрих про атмосферу в Карпатах... Чижевський і Федецький, рятуйте...", – йдеться у повідомленні видання.

Карпати за підсумками сезону 2018/19 посіли 10 сходинку в турнірній таблиці УПЛ і змушені грати перехідні матчі з Волинню 4 та 8 червня.

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