Мякушко хочет покинуть Карпаты

Полузащитник Карпат Сергей Мякушко хочет покинуть клуб.

Львовские Карпаты могут потерять летом полузащитника Сергея Мякушко. Как сообщает Спортивка, воспитанник Динамо стремится покинуть "зелено-белых".

Карпаты – Десна: Мякушко забил феноменальный гол со штрафного

"Еще после матча Карпат с Десной Мякушко в частной беседе с работниками черниговского клуба сказал о желании покинуть Львов. Даже в ту же Десну готов... Еще один штрих об атмосфере в Карпатах... Чижевский и Федецкий, на помощь...", – говорится в сообщении издания.

Карпаты по итогам сезона 2018/19 заняли 10 место в турнирной таблице УПЛ и вынуждены играть переходные матчи с Волынью 4 и 8 июня.

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