toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТОТТЕНХЭМ - ЛИВЕРПУЛЬ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ТРАНСФЕРЫ

Мякушко хочет покинуть Карпаты

17:05 151 Читати українською
Мякушко хочет покинуть Карпаты
Сергей Мякушко / ФК Карпаты

Полузащитник Карпат Сергей Мякушко хочет покинуть клуб.

Львовские Карпаты могут потерять летом полузащитника Сергея Мякушко. Как сообщает Спортивка, воспитанник Динамо стремится покинуть "зелено-белых".

Карпаты – Десна: Мякушко забил феноменальный гол со штрафного

"Еще после матча Карпат с Десной Мякушко в частной беседе с работниками черниговского клуба сказал о желании покинуть Львов. Даже в ту же Десну готов... Еще один штрих об атмосфере в Карпатах... Чижевский и Федецкий, на помощь...", – говорится в сообщении издания.

Карпаты по итогам сезона 2018/19 заняли 10 место в турнирной таблице УПЛ и вынуждены играть переходные матчи с Волынью 4 и 8 июня.

Наші за кордоном: Зозуля тягне Альбасете, фірмовий стиль Льопи, стабільність Олійника, Рибалка двічі засмучує чемпіона

blog_ava
Горячая модель, которая сделала финал ЛЧ незабываемым – все ради своего русского парня и сайта порнорозыграшей
11:43
1190
Теги
Трансферы чемпионата Украины Трансферы Сергей Мякушко Сергей Мякушко Карпаты Карпаты
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
27
мин
Украина U-20
18:30
Панама U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук