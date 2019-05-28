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ЧЕЛСІ - АРСЕНАЛ ТРАНСФЕРИ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Наші за кордоном: Зозуля тягне Альбасете, фірмовий стиль Льопи, стабільність Олійника, Рибалка двічі засмучує чемпіона

14:00 2219 Читать на русском
Наші за кордоном: Зозуля тягне Альбасете, фірмовий стиль Льопи, стабільність Олійника, Рибалка двічі засмучує чемпіона
Роман Зозуля продовжує боротись за вихід в Прімеру
Любомир Кузьмяк Любомир Кузьмяк

"Футбол 24" зібрав для Вас детальну інформацію про досягнення наших співвітчизників за кордоном протягом останнього тижня.

Попри те, що значна частина європейських чемпіонатів завершилася, українські легіонери успішно проявили себе у решті європейських ліг. Денис Олійник продовжує демонструвати клас у чемпіонаті Фінляндії, що відносно недавно стартував, Сергій Рибалка оформив дубль у двобої з новоспеченим чемпіоном Туреччини, Дмитро Льопа записав до активу перший, але дуже цінний гол у Хорватії, а Роман Зозуля не забив, але запам’ятався ключовою дією, що дозволяє його команді продовжувати боротьбу за потрапляння в Прімеру.

Зозуля допоміг Альбасете здолати Спортінг Х – українець заробив пенальті та раннє вилучення для суперника

Минулий тиждень також подарував нам важливий гол Яковенка у Данії, черговий дубль Есеоли в Казахстані, а ще влучні удари Іванісені у Грузії та результативне тріо наших земляків у Білорусі. Принагідно вітаємо Прийму і Татаркова із здобуттям Кубка сусідньої нам країни.

Іспанія

Альбасете ніяк не міг забити у ворота хіхонського Спортінга, а перший тайм наближався до завершення. Раптом навіс з правого флангу завершився тим, що захисник суперника Матьє Пеберн схопив у штрафному майданчику за руку Романа Зозулю – пенальті плюс друга жовта картка і вилучення!

А по перерві Альбасете забив ще раз завдяки курйозному голу зі своєї половини поля – перемога 2:0. Зозуля провів на полі весь поєдинок.

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Андрій Лунін (Леганес) – 5 матчів, 5 пропущених голів, 364 хвилини

Василь Кравець (Леганес) – 6 матчів, , 2 ж.к., 484 хвилини

Роман Зозуля (Альбасете) – 34 матчі, 10 голів, 8 ж.к., 4 ч.к., 2914 хвилини

Євген Селезньов (Малага) – 11 матчів, 347 хвилин

Орест Лебеденко (Луго)

Лунін повертається в Реал – українець попрощався з гравцями Леганеса

Бельгія

В середу Кортрейк Андрія Бацули остаточно попрощався з шансом зіграти у фіналі плей-офф за вихід у Лігу Європи. Команда українця програла вдома Шарлеруа (1:2). Бацула вступив у гру на 65-й хвилині, коли усі голи було забито.

Антверпен Єгора Назарини у шаленому матчі переміг Шарлеруа і зіграє у наступному сезоні в Лізі Європи. Українця у заявці не було, а команда Назарини по ходу зустрічі програвала 0:2, втім завдяки дублю Дьємерсі Мбокані перемогла 3:2.

Маліновський має пропозиції від Спортінга, англійських та італійських клубів – агент коментує перемовини, ціна зростає

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Ігор Пластун (Гент) – 19 матчів, 1 ч.к., 1621 хвилина

Роман Безус (Гент) – 15 матчів, 5 ж.к., 447 хвилин

Роман Яремчук (Гент) – 37 матчів, 8 голів, 7 ж.к., 2752 хвилини

Євген Макаренко (Андерлехт) – 15 матчів, 5 ж.к., 1234 хвилини

Руслан Маліновський (Генк) – 37 матчів, 13 голів, 8 ж.к., 1 ч.к., 3011 хвилин

Єгор Назарина (Антверпен) – 9 матчів, 1 ж.к., 546 хвилин

Андрій Бацула (Кортрейк) – 16 матчів, 2 ж.к., 898 хвилин

Туреччина

Сергій Рибалка у п’ятницю відіграв весь матч проти Галатасарая (4:3) і двічі забив у ворота новоспеченого чемпіона! Наприкінці першого тайму при рахунку 0:2 Сергій скоротив відставання в рахунку.

На 77-й хвилині Рибалка вивів свою команду вперед – 3:2.

Микола Морозюк провів весь матч проти Трабзонспора (2:3) і саме після подачі українця Різеспор зумів забити перший гол – все вирішили кілька додаткових пасів у штрафному майданчику. Зате наступні два голи суперника прийшли з флангу Морозюка, хоч і без прямої провини Миколи.

Артем Кравець та Олександр Кучер вийшли у старті Кайсеріспора на протистояння з Ерзурумспором, втім їхня команда двічі пропустила на старті зустрічі і програла (0:2). Кучер відіграв весь поєдинок і відвертих помилок не припускався, а Кравець був замінений на запасного голкіпера на 65-й хвилині після вилучення основного воротаря Сільвіу Лунга. Кравець мав два непогані моменти, коли першим опинявся на добиванні. В одному епізоді Артем зобов’язаний був забивати після того, як виявився найспритнішим на підбиранні після рикошету від штанги.

У першій лізі в боротьбі за вихід в еліту зійшлися Адана Демірспор Олександра Гладкого та Хатайспор Дмитра Коркішка. Перший матч завершився безгольовою нічиєю, а в неділю переміг Хатайспор (3:2). Гладкий двічі виходив у старті, а Коркішко з’являвся на полі на заключні хвилини. Примітно, що Адана Демірспор зрівняв рахунок (2:2) на 90+3-й хвилині і це означало, що саме команда Гладкого йде далі. Втім на 6-й компенсованій хвилині Хатайспор вирвав перемогу!

У четвер на команду Коркішка чекає вирішальна гра.

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Сергій Рибалка (Сівасспор) – 28 матчів, 4 голи, 3 ж.к., 1938 хвилин

Євген Опанасенко (Коньяспор) – 9 матчів, 597 хвилин

Артем Кравець (Кайсеріспор) – 23 матчі, 5 голів, 3 ж.к., 1359 хвилин

Олександр Кучер (Кайсеріспор) – 21 матч, 6 ж.к.,1219 хвилин

Микола Морозюк (Різеспор) – 14 матчів, 2 ж.к., 1 ч.к., 1144 хвилини

Олександр Гладкий (Адана Демірспор) – 15 матчів, 5 голів, 3 ж.к.,837 хвилин

Дмитро Коркішко (Хатайспор) – 24 матчі, 3 голи, 5 ж.к., 678 хвилин

Данія

Юрій Яковенко вийшов у стартовому складі і вже на 7-й хвилині відкрив рахунок у матчі з Мідтьюландом.

Українець відіграв 75 хвилин, а його Есб’єрг тріумфував 2:1. На 11 заключних хвилин з’явився Артем Довбик, проте свою команду від поразки не врятував.

Есб’єрг фінішував третім і тепер у п’ятницю зіграє ключовий матч за місце у Лізі Європи в рамках спеціального плей-оф.

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Юрій Яковенко (Есб’єрг) – 27 матчів, 7 голів, 6 ж.к., 1123 хвилини

Владіс-ЕммерсонІллой-Айєт (Вайле) – 11 матчів, 4 ж.к., 691 хвилина

Владлен Юрченко (Вайле) – 18 матчів, 3 голи, 1 ж.к., 1026 хвилин

Сергій Гринь (Вайле) – 9 матчів, 2 голи, 1 ж.к., 663 хвилини

Артем Довбик (Мідтьюланд) – 5 матчів, 1 ж.к., 199 хвилин

Фінляндія

Сейняйокі зіграв внічию з РоПС (1:1) – Денис Олійник провів на полі усі 90 хвилин і відзначився четвертим забитим голом на старті сезону. Цього разу українець вразив ворота після феєричного виконання штрафного удару.

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Денис Олійник (Сейняйокі) – 10 матчів, 4 голи, 3 ж.к., 833 хвилини

Швеція

АФК Ескільстуна був знищений Мальме (0:5). Якщо це звучатиме коректно, то, на щастя, Ігор Левченко та Іван Бобко спостерігали за грою з лави запасних.

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Іван Бобко (АФК Ескільстуна) – 6 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 290 хвилин

Ігор Левченко (АФК Ескільстуна) – 4 матчі, 3 пропущених голи, 360 хвилин

Чехія

У неділю відбулося очне протистояння Яблонця Едуарда Соболя та Слована Тараса Качараби. Соболь провів на полі весь матч, а Качараба був замінений у перерві. Єдиний гол в матчі Яблонець забив на самому старті другої половини зустрічі – Соболь участі у гольовій атаці не брав.

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Тарас Качараба (Слован) – 31 матч, 1 гол, 3 ж.к., 2652 хвилини

Едуард Соболь (Яблонець) –21 матч, 1 гол, 3 ж.к., 1610 хвилин

Північна Македонія

Вардар без Євгена Новака зіграв внічию з Академією Пандєва (1:1) і фінішував на другій сходинці македонської ліги.

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Євген Новак (Вардар) – 28 матчів, 2 голи, 4 ж.к., 2476 хвилин

Хорватія

Заключний тур у хорватській лізі запам’ятався драматичним заочним протистоянням команд двох українців – Хайдук Сватка програв, Осієк Льопи переміг і на фініші обидві команди отримали рівну кількість очок, проте за додатковими показниками Осієк випередив конкурента і став третім!

Олександр Сваток провів 65 хвилин в матчі з чемпіоном, загребським Динамо (1:3) і отримав жовту картку. Ексгравець Зорі пішов з поля, коли Хайдук програвав 0:3. Захист команди зі Спліту діяв жахливо, а Сваток зіграв без індивідуальних помилок на слабкому рівні зі своїми партнерами по обороні.

Дмитро Льопа вступив у гру вже на 18-й хвилині, коли його команда програвала Інтеру 0:1. Під завісу першого тайму українець у фірмовому стилі відправив м’яч у сітку – 1:1!

До завершення зустрічі Осієк ще двічі забив і переміг 3:1. Третє місце і участь у Лізі Європи для команди Дмитра Льопи!

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Дмитро Льопа (Осієк) – 15 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 510 хвилин

Олександр Сваток (Хайдук) – 10 матчів, 3 ж.к., 1 ч.к., 847 хвилин

Словаччина

Заключний тур словацького чемпіонату запам’ятався потраплянням у заявку на матч ДАК-Земплін (5:0) трьох українців. Щоправда, ні Станіслав Біленький, ні Юрій Захарків, ні Максим Третьяков (повернувся у склад після півторамісячної перерви) на поле так і не вийшли. Данило Безкоровайний у той час готувався до дебютного виходу за збірну України на чемпіонаті світу (U-20).

Слован Артема Сухоцького переміг Середь (3:1) і офіційно завоював золоті медалі.Українець провів на полі весь матч. Коли суперник забивав, то Сухоцький з партнером не втримали нападника Середі. Проте через кілька хвилин Артем ідеально виконав кутовий, а м’яч після скидки партнера відлетів до Рафаеля, екс-гравця Зорі, який і забив третій гол Слована.

Сухоцький та Рафаель у центрі з телефонами в руках

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Артем Сухоцький (Слован) – 26 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 2313 хвилин

Данило Безкоровайний (Земплін) – 22 матчі, 5 ж.к., 1911 хвилин

Юрій Захарків (Земплін) – 6 матчів, 2 голи, 286 хвилин

Максим Третьяков (ДАК 1904) – 17 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 857 хвилин

Станіслав Біленький (ДАК 1904) – 8 матчів, 1 гол, 98 хвилин

Владислав Хомутов (Злате Моравце) – 3 матчі, 118 хвилин

Казахстан

Астана Романа Григорчука втратила на останніх хвилинах перемогу в поєдинку з Окжетпесом (1:1).

Руслан Степанюк відіграв 90 хвилин за Жетису і допоміг перемогти Кайсар (1:0).

Артем Барановський та Євген Ткачук протистояли Адерінсолі Есеолі. Тріо українців провело на полі по 90 хвилин, а Кайрат переміг карагандинський Шахтар (2:1). У другому турі поспіль Есеола оформив дубль! На 74-й хвилині при рахунку 0:1 Дерін класно зіграв у воротарському майданчику.

Через п’ять хвилин Есеола відмінно пробив головою, приніс перемогу своїй команді і вирвався на першу сходинку в гонці найкращих бомбардирів ліги.

Ордабаси розтрощив Актобе (3:0), Дмитро Непогодов вкотре зіграв на "0", а Кирило Ковальчук провів на полі усі 90 хвилин.

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Роман Григорчук (Астана) – 14 матчів: 9 перемог, 2 нічиї, 3 поразки

Адерінсола Есеола (Кайрат) – 10 матчів, 8 голів, 2 ж.к., 744 хвилини

Кирило Ковальчук (Ордабаси) – 10 матчів, 551 хвилина

Дмитро Непогодов (Ордабаси) – 11 матчів, 2 пропущених голи, 1 ж.к., 990 хвилин

Руслан Степанюк (Жетису) – 11 матчів, 917 хвилин

Різван Аблітаров (Атирау) – 12матчів, 1 гол, 2 ж.к.,1 ч.к., 957 хвилин

Андрій Ткачук (Атирау) – 13 матчів, 2 ж.к., 1053 хвилини

Сергій Загинайлов(Атирау) – 11 матчів, 1 ж.к., 602 хвилини

Євген Ткачук (Шахтар Караганда) – 11матчів, 1 гол, 2 ж.к., 990 хвилин

Артем Барановський (Шахтар Караганда) – 12 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 1080хвилин

Білорусь

Вітебськ з Артемом Старгородським та Олегом Карамушкою у середу переміг Енергетик (3:0). Щоправда, Карамушка попросив заміну через травму вже на 16-й хвилині. А у неділю Вітебськ зіграв у фіналі Кубка Білорусі, де поступився солігорському Шахтарю (0:2). З перших хвилин на полі з’явилися Старгородський та Максим Фещук, а Карамушка опинився на лаві запасних. У старті "гірників" вийшов Микита Татарков, а на 89-й хвилині у гру вступив Василь Прийма. Українці результативними діями не відзначалися.

Татарков – поруч з трофеєм, Прийма – правіше у верхньому ряді

Відзначаємо поразку Мінська у двобої з Городеєю (0:3). Євген Зубейко, Владислав Насібулін та Олександр Васильєв відіграли по 90 хвилин.

90 хвилин на полі та активні дії від Артема Дудіка не врятували його Слуцьк від аналогічної поразки БАТЕ (0:3).

Вже на 8-й хвилині матчу Дніпро-Гомель (1:1) замість Бадрі Акубардії вийшов Дмитро Терещенко. За відсутності травмованого вихованця Динамо гості, які перебували у меншості, встигли пропустити гол. Лідер Гомеля Віталій Квашук був замінений на 89-й хвилині.

Дмитро Білоног вийшов на 79-й хвилині матчу проти Іслочі, а через 10 хвилин забив єдиний гол в зустрічі!

Тренер мінського Динамо з українським паспортом Роман Пилипчук після гри видав монолог і миттєво залишив зал для прес-конференцій після сказаного: "Про футбол можна довго говорити. Про тактичні схеми, про перебудування. Але я сьогодні хочу просто вклонитися своїм футболістам. І подякувати їм за те, що в тій ситуації, в якій знаходяться, вони виходять і грають, чесно роблять свою роботу. Сьогодні вони черговий раз це довели. Гравці, які дуже довгий термін не отримують заробітної плати та преміальних, виходять і роблять свою роботу. Сьогодні я їм вдячний за все: за розуміння, за ту гру, яку вони сьогодні показали. Спасибі – більше нічого".

Брестське Динамо розтрощило Неман (6:1). Олександр Нойок та Артем Мілевський зіграли по 90 хвилин, а Олексій Хобленко вступив у гру наприкінці першого тайму. Нойок та Хобленко відзначилися забитими голами, а Мілевський організував першу гольову атаку господарів.

Огляд розпочинаємо з голу Хобленка, далі – влучний удар Нойка

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Олександр Нойок (Динамо Брест) – 6 матчів, 2 голи, 415 хвилин

Олексій Хобленко (Динамо Брест) – 8 матчів, 1 гол, 293 хвилини

Артем Мілевський (Динамо Брест) – 9 матчів, 1 ж.к., 575 хвилин

Євген Зубейко(Мінськ) – 6 матчів, 1 гол, 467 хвилин

Олександр Васильєв(Мінськ) – 9 матчів, 3 голи, 1 ж.к., 810 хвилин

Владислав Насібулін (Мінськ) – 5 матчів, 348 хвилин

Олег Карамушка (Вітебськ) – 5 матчів, 1 гол, 1 ж.к.,209 хвилин

Максим Фещук (Вітебськ) – 6 матчів, 1 ж.к., 452 хвилини

Артем Старгородський(Вітебськ) – 9 матчів, 2 голи, 685 хвилин

Василь Прийма (Шахтар) – 2 матчі, 92 хвилини

МикитаТатарков (Шахтар) – 6 матчів, 172 хвилини

Олександр Батищев (Торпедо) – 9 матчів, 802 хвилини

Олексій Збунь(Торпедо) – 9 матчів, 1 ж.к., 242 хвилини

Артем Дудік (Слуцьк) – 9 матчів, 3 голи, 800 хвилин

Юрій Тетеренко (Слуцьк) – 6 матчів, 494 хвилини

Олексій Курилов (Слуцьк) – 5 матчів, 2 ж.к., 450хвилин

Євген Смірнов (Гомель) – 5 матчів, 2 ж.к., 365 хвилин

Бадрі Акубардія (Гомель) – 8 матчів, 574 хвилини

Віталій Квашук (Гомель) – 9 матчів, 7 голів, 809 хвилин

Дмитро Терещенко (Гомель) – 6 матчів, 240 хвилин

Богдан Мишенко (Торпедо-БелАЗ) – 9 матчів, 3 голи, 1 ж.к., 655 хвилин

Дмитро Юсов (Торпедо-БелАЗ) – 3 матчі, 31 хвилина

Юрій Пантя (Славія) – 9 матчів, 810 хвилин

Редван Мемешев (Славія) – 5 матчів, 1 гол, 340 хвилин

Ігор Воронков (Славія) – 5 матчів, 373 хвилини

Максим Слюсар (Славія) – 9 матчів, 3 голи, 2 ж.к.,714 хвилин

Дмитро Білоног (Динамо Мн) – 5 матчів, 1 гол, 338 хвилин

Молдова

Владислав Бобров не допоміг Кодру уникнути поразки у двобої зі Сперанцою (1:3).

Мирослав Мазур, який так і не поїхав до розташування збірної України, відіграв 90 хвилин і допоміг Сфинтул Георге дотиснути Петрокуб (1:0). Український захисник був помітною фігурою на полі, виконав небезпечний штрафний удар і був активним біля своїх воріт та поруч з володіннями суперника.

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Андрій Блізніченко (Шериф) – 4 матчі, 3 голи, 282 хвилини

Владислав Краєв (Динамо-Авто) – 7 матчів, 3 голи, 554 хвилини

Мирослав Мазур (СфинтулГеорге) – 7 матчів, 1 гол, 2 ж.к.,541 хвилина

Владислав Бобров (Кодру) – 10 матчів, 900 хвилин

Вірменія

Сергій Шевчук відіграв 90 хвилин у матчі Пюнік-Арарат (2:1). Андрій Яковлєв та Максим Трусевич вийшли на заміну на старті другої половини гри. Всі голи було забито до перерви – Шевчук двічі за 10 хвилин з різних флангів прострілив у штрафний майданчик, м’яч хаотично літав у володіннях суперника і залітав у ворота після двох ударів гравців Пюніка.

Дмитро Клімаков відіграв 90 хвилин у матчі проти Арарат-Вірменії – його Арцах поступився 0:2.

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Максим Трусевич (Пюнік) –22 матчі, 1 гол, 6 ж.к., 1744 хвилини

Сергій Шевчук (Пюнік) – 15 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 1182 хвилини

Дмитро Клімаков(Арцах) – 8 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 485 хвилин

Данило Рябенко (Лорі) – 3 матчі, 6 пропущених голів, 232 хвилини

Андрій Яковлєв (Арарат) – 10 матчів, 1 ж.к., 661 хвилина

Михайло Калугін (Арарат) – 7 матчів, 2 ж.к., 2 ч.к., 483 хвилини

Грузія

В лізі Еровнулі черговий тур минув у четвер та п’ятницю. Єдиний матч, у якому взяли участь українці, відбувся у Тбілісі на стадіоні імені Бориса Пайчадзе. Місцеве Динамо Дмитра Іванісені приймало кутаїське Торпедо Олександра Азацького. Ще до перерви рахунок відкрив Іванісеня – йому вдався класний удар злету.

Гості зрівняли після того, як Азацький перехопив небезпечний пас суперника. Олександр розпочав атаку, яка стала гольовою. І все ж останнє слово в матчі було за господарями, які вирвали перемогу 2:1.

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Дмитро Іванісеня (Динамо Тб) – 11 матчів, 2 голи, 3 ж.к., 694 хвилини

Олександр Азацький (Торпедо Кт) – 14 матчів, 2 голи, 1260 хвилин

Амбросій Чачуа (Торпедо Кт) – 7 матчів, 215 хвилин

Гіулі Манджгаладзе (Динамо Батумі) – 10 матчів, 1 гол, 4ж.к., 1 ч.к., 900 хвилин

Денис Шеліхов (Сабуртало)

Вадим Прокопенко (Руставі)

Латвія

На тижні у Латвії відбулося кілька поєдинків. Спочатку Даугавпілс Данила Кучера вдруге поспіль програв 0:3. Цього разу – Венспілсу. Звинувачувати нашого голкіпера не варто, однак у двох епізодах здавалося, що він міг виручати. Богдан Коваленко вступив у гру на 56-й хвилині, коли Даугавпілс програвав 0:2.

Тоді ж, у середу, Олексій Геловані вийшов у старті на матч проти Риги (1:0) і провів на полі 59 хвилин. У складі суперника Максим Марусич вийшов рятувати гру на 66-й хвилині.

В понеділок Даугавпілс з Кучером програв Ризі (2:3).

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Максим Марусич (РФШ) – 7 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 259 хвилин

Богдан Коваленко (Даугавпілс) – 8 матчів, 2 ж.к., 360 хвилин

Данило Кучер (Даугавпілс) – 13 матчів, 18 пропущених голів, 1 ж.к., 1170 хвилин

Олексій Геловані (Валмієра) – 11 матчів, 4 ж.к., 888 хвилин

Литва

Андрій Карвацький вже на 45-й секунді матчу проти Рітеряю (1:1) класно виконав штрафний і став автором гольової передачі. У пропущеному голі українця звинувачувати не варто. В активі Карвацького – 90 хвилин.

Кауно Жальгіріс вже на 9-й хвилині горів Стумбрасу 0:3! Проте команда Юрія Бушмана знайшла у собі сили і здійснила топ-камбек – 4:3! Бушман долучився до переможного голу, вдало виконавши подачу від кутового прапорця.

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Денис Підручний (Стумбрас) – 2 матчі, 2 хвилини

Єгор Кондратюк (Стумбрас) – 2 матчі, 23 хвилини

Юрій Бушман(Кауно Жальгіріс) – 12 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 1080 хвилин

Андрій Карвацький (Паневежис) – 11 матчів, 3 ж.к., 904 хвилини

Естонія

Євген Буднік та Юрій Ткачук у вівторок протистояли Андрію Марковичу. Двобій Левадії та Нимме Калью завершився без забитих голів. Усі троє наших земляків провели на полі по 90 хвилин. В одному з епізодів Маркович вийшов віч-на-віч з воротарем, проте віддав пас на партнера, який зобов’язаний був забивати – не судилося.

А в суботу Нимме Калью програв у фіналі Кубка Естонії Трансу (1:2). Маркович знову провів на полі весь поєдинок і сфолив у своєму штрафному майданчику, коли його команда вела в рахунку 1:0.

Транс зрівняв з пенальті, а на третій хвилині екстратайму команда з Нарви забила вдруге і завоювала Кубок країни.

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Роман Кожуховський (Нимме Калью) – 5 матчів, 3 перемоги, 2 нічиї

Андрій Маркович (НиммеКалью) – 12 матчів, 3 ж.к., 1080 хвилин

Юрій Ткачук (Левадія) – 9 матчів,3ж.к., 1 ч.к., 810 хвилин

Ігор Жураховський (Левадія) – 7 матчів, 2 голи, 578 хвилин

Євген Буднік (Левадія) – 12 матчів, 10голів, 3ж.к., 974 хвилини

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Арсенал-Київ
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