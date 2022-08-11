"Дуже багато нових молодих гравців, але з кожним днем ми стаємо все краще і далі нам буде краще. Так, з цим є певна складність. Андрій Пятов і я мусимо підказувати молодим гравцям. Це наша робота.

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Тренер вимагає від нас атакувального футболу, постійно тримати м'яч та отримувати задоволення від футболу. Ми в хороших кондиціях. Дивився на хлопців, ніхто не був дуже втомлений", – сказав Кривцов у коментарі YouTube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, напередодні "гірники" провели два спаринги, в яких здобули перемоги: мінімально здолали Аль-Адалу з Саудівської Аравії (1:0) і розгромили словенський Домжале (3:0).

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