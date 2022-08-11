"Очень много новых молодых игроков, но с каждым днем ​​мы становимся все лучше и дальше нам будет лучше. Да, с этим есть определенная сложность. Андрей Пятов и я должны подсказывать молодым игрокам. Это наша работа.

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Тренер требует от нас атакующего футбола, постоянно держать мяч и получать удовольствие от футбола. Мы в хороших кондициях. Смотрел на ребят, никто не был очень уставшим", – сказал Кривцов в комментарии YouTube-каналу Шахтера.

Напомним, накануне "горняки" провели два спарринга, в которых одержали победы: минимально одолели Аль-Адалу из Саудовской Аравии (1:0) и разгромили словенский Домжале (3:0).

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