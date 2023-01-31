Футбольна асоціація Англії розслідує музику до одного з відео в TikTok вінгера Челсі Михайла Мудрика.

В одному з численних відео в соцмережі TikTok українець використав трек Lil Baby "Freestyle", в якому виконавець понад 10 разів вжив заборонене в Англії слово "нігер".

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Як інформує The Athletic, у зв'язку з цим Футбольна асоціація Англії (FA) розпочала розслідування щодо українця. Два роки тому FA дискваліфікувала форварда МЮ Едінсона Кавані у схожій ситуації на три матчі. Тоді уругваєць написав слово "negrito" на адресу свого підписника в Instagram.

Мудрик уже попросив вибачення за свій вчинок. Відеоролик, викладений у соцмережу влітку 2022 року, видалено.

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