Михайло Мудрик мав шанс дебютувати з лави запасних. Матч, як і онлайн-трансляція Ліверпуль – Челсі на "Футбол 24", стартував о 14:30. Цікавий факт: 4 попередні поєдинки між цими командами завершувалися внічию, серед яких два кубкові фінали, що виграли "червоні" в серії пенальті у 2022 році. Перший же момент на 3 хвилині став майже гольовим. Галлахер подав кутовий з лівого флангу, Бадіашиль скинув ногою, Сілва влучив у стійку, а Хаверц добив у порожні ворота. Однак VAR скасував взяття воріт. Нога Кая була ближчою до воріт, ніж м'яч при ударі партнера. Відверто пощастило Мілнеру (замінив Александер-Арнольда), який застряг і ледь не допоміг Челсі уникнути офсайду.

Ліверпуль – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Байчетіч, 18-річний дебютант, якщо говорити про стартовий склад Ліверпуля в АПЛ, вирізав блискучий пас на хід Салаху, той покотив у центр – Гакпо запоров вигідний момент надто сильним ударом вище. Як на тасуй захисників, а хаос в обороні "червоних" нікуди не зникає. Хаверц двічі за третину першого тайму обкрадав центрбеків Гомеса і Конате, банально вибігаючи з-за спини. Усе-таки не 3, а 4 захисники. Поттер наразі відмовляється від своїх попередніх конспектів, і це оптимістичніше для перспектив Мудрика, ніж в іншій системі.

Челсі контролює м'яч, розмірено ведучи позиційний наступ. А ось господарі намагаються закидати дальній передачі за спину Кукурельї, де вибуховий Салах має робити різницю. Холл, який раніше виходив ліворуч у захисті, сьогодні грає центрального хавбека. Помиляється 18-річний вихованець у своїй третині поля, Гакпо накриває і моментально стріляє. Знову над воротами. Зієш віддає на межі офсайду до штрафного майданчика, Хаверц відкидає на Маунта, той котить під удар Холлу. Як і в матчі з Крістал Пелас, Льюїс пробиває так, ніби намагався прострілити.

Скільки ж моментів пропускає команда Клоппа. Галлахеру дозволяють стріляти на межі штрафного – Аліссон тягне. Зієш ліворуч вирізає ідеальну подачу зі стандарту, Бадіашиль дивом не забиває з кількох метрів. Ще один штрафний від вінгера збірної Марокко. Хаверц спиною пробиває не дуже влучно. А ось і серія добротних атак Ліверпуля. Байчетіч розумно закидає з правого флангу, Гакпо у боротьбі з Бадіашилем скидає на Салаха, який махає ногою повз м'яч. Момент не завершується, і вже Тьяго Алькантара з рикошетом від того ж французького новачка стріляє в руки Кепі. Робертсон змістився у серединку, обігрався із Салахом і ледь не вискочив на вбивчу ударну позицію.

Елліот розігнав наступ протилежним флангом, а Сілва ледь не зрізав у власні ворота. Пара подач "червоних" викликала шалену паніку в іспанського воротаря гостей. На першій з 4 компенсованих знову Гакпо чіпляється за верховий м'яч і скидає на вільного партнера. Кейта ріже діагональ, Салах не тільки попався в офсайдну пастку, а й не забив обвідним ударом. Доволі видовищний перший тайм. Челсі відверто переважає за очікуваними голами (0,34:1,07). У команди Поттера 2 стовідсоткові моменти, 5 ударів з меж штрафного, більше дій у межах володінь Аліссона. Ліверпуль може похвалитися хіба напівмоментами.

Який же тиск господарів на старті другої половини. Почалося все з удару Конате з центра поля. Кепа знову десь далеко гуляв і міг догратися. Удар Кейта блокує Сілва. Гакпо двічі пробиває з меж воротарського– у блок і вище. Ліверпуль практично не дає Челсі вийти зі свого штрафного. Поттер відповів на цей безжальний пресинг виходом Мудрика замість Холла. На 55 хвилині дебютує український вінгер за Челсі! Миттєво лондонці перехоплюють володіння. Галлахер відбирає у захисника перед штрафним, але якось надто несміливо пішов далі і наштовхнувся на блок.

Зієш пройшов усіх на своєму шляху, міг котити на Мудрика, який ідеально відкрився, але показав, що легко в Челсі не буде. Хакім пробив сам – над воротами. Екс-лідер Шахтаря кілька разів пристойно зіграв на оборону. А потім Мудрик підтримав рейд Галлахера, елегантно обіграв кількох опонентів і лише промах з гострого кута зіпсував епізод. Ще один сміливий прохід Михайла, на швидкості проходить Мілнера, який ціною жовтої зупиняє небезпеку біля своїх воріт. Фактор Мудрика – за 10 хвилин на полі понад 70% контролю м'яча за Челсі, який до того не вилазив навітьу центрі поля.

Зієш закидає з правого флангу до воротарського, де Мудрик мінімально не дотягується. Красивий динамічний епізод, марокканець аж облизався. Повторення за якусь хвилину. Зієш закидає, Мудрик цього разу виставляє праву ногу, але відпускає снаряд від себе. Другий епізод, де прийом підвів українця, як же близько до взяття воріт він ходить. Клопп з того всього знімає Мілнера. Виходить Александер-Арнольд. Які ж передачі розписує наш легіонер! Бачення поля перед як в центрі поля, так і перед чужим штрафним. Саме Мудрик почав блискучу комбінацію, яку Зієш зіпсував ударом у блок.

Ліверпуль огризається. То Гакпо проб'є не дуже вдало, то Дарвін після виносу Тьяго візьме гру на себе. В обох випадках Кепа потягнув. Дарвіна запустили до лицьової, і Нуньєс показав, що бути асистентом у нього виходить значно краще. Александер-Арнольд мав прекрасний шанс скористатися тим, що Кепа кидався з одного кута і інший, але щосили бабахнув надто неточно. І знову Мудрик. Намагався розіграти з Чуквуемекою, але Карні вдруге поспіль послизнувся у штрафному. Перед тим українець майже виграв швидкісну дуель в Конате, однак той же партнер впав замість продовжити зусилля Михайла.

На останніх хвилинах Мудрик обікрав Фабінью і в темп віддав на Чуквуемеку майже в те ж місце, звідки раніше бив сам. Удар якого встиг заблокувати Робертсон. Міг забивати і бразильський опорник, якого Хендерсон вивів на вільну позицію. Однак знову блокують захисники. Класний вихід Мудрика змінив гру в момент, коли лондонці, здавалося, ось-ось посипляться. Челсі вдруге поспіль не пропускає і залишається на 10 місці. У Ліверпуля стільки ж очок (29), але гра в запасі та 8 сходинка. Команда Клоппа видала перший за 9 турів АПЛ сухий матч.