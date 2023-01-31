Англійські фанати розкритикували вінгера збірної України за відеоролик, який переглянули більше 200 тисяч разів. У ньому Михайло Мудрик виконує трек Lil Baby "Freestyle", випущений у 2017 році. У пісні більше 10-ти разів згадується слово "нігер".

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Саме це і викликало обурення вболівальників. Мудрик вже перепросив за свій вчинок. "Михайло глибоко шкодує за будь-яку образу, яку могло спричинити відео, опубліковане в його обліковому записі TikTok.

Метою Мудрика було лише продекламувати текст пісні. Михайло шкодує про свій вчинок та щиро визнає, що він був недоречним", – цитує представника футболіста The Sun.

Відеоролик, який був викладений у Tik Tok влітку 2022 року, вже видалений.

Нагадаємо, Шахтар гарантовано отримає за Мудрика 70 мільйонів євро, а ще 30 можуть дістатися "гірникам" як бонуси. 22-річний українець вже дебютував за Челсі, вийшовши на заміну в матчі АПЛ проти Ліверпуля (0:0).

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