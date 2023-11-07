"Я мріяв про це з юності і втілив це в життя. Я дуже щасливий. Це мій перший хет-трик. Був дуже напружений матч, заради такого ми граємо у футбол. Я часто забігав за спини захисників Тоттенхема, але їхній воротар мене здивував, він швидкий! Можливо, ми могли забити ще три голи, якби не він.

Мудрик не дочекався пасу від жадібного автора хет-трика: відеоогляд матчу Тоттенхем – Челсі – 1:4

Перед третім голом я справді хотів віддати пас на Михайла Мудрика, але помітив, що він перебуває у офсайді. Тому вирішив завершувати сам і зрештою оформив хет-трик", – заявив Джексон у коментарі прес-службі Челсі.

Додамо, що сенегалець з 5 голами став найкращим бомбардиром "синіх" в АПЛ, а Мудрик може похизуватися лише 2 точними ударами.

Челсі завдав Тоттенхему першої поразки – 5 скасованих голів, 2 вилучення "шпор", камбек Мудрика і хет-трик Джексона