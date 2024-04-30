Керівництво Аякса зацікавлене в поверненні Тен Хага на посаду головного тренера. Як інформує Daily Mail, головний тренер Манчестер Юнайтед є першим у списку можливих кандидатів. Повідомляється, що сам Ерік не планує залишати Олд Траффорд – він зосереджений на роботі в Манчестер Юнайтед, керівництво якого наприкінці сезону має ухвалити рішення щодо його майбутнього.

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Таким чином, Аякс зможе запросити Тен Хага тільки в тому випадку, якщо наставника "червоних дияволів" буде звільнено. Незважаючи на невдалий сезон, Тен Хаг все ще може виграти трофей. 25 травня Манчестер Юнайтед зіграє у фіналі Кубка Англії з Манчестер Сіті.

Крім наставника МЮ, керівництво Аякса уважно стежить за ситуацією навколо екс-тренера Челсі Грема Поттера і головного тренера Ніцци Франческо Фаріолі.

Аякс посідає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів. Це – найгірший сезон команди за довгий час.

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