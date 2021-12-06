– Це найкращі півроку у твоїй кар'єрі?

– Я скажу, що так, але хотілося б, щоб вони були найгіршими.

– Що найскладніше при переході в дорослий футбол?

– Потрібен час. Що більше ти тренуєшся і граєш, то більше звикаєш до швидкостей, до дорослого футболу. Думаю, що потрібні час та терпіння.

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– Ти готовий ментально до національної збірної?

– Так.

– Чи багато думав про це?

– Ні. Просто якщо викличуть, то я буду готовий.

– Даріо Срна сказав, що у Шахтарі є людина, яка потенційно може виграти "Золотий м'яч". Він назвав тебе.

– Перестаньте. Поки що тренуємося, працюємо. Не хочу загадувати. Приємно, звичайно, що Даріо так каже, але це великі аванси. Щодня намагатимуся виправдати їх своєю роботою.

– Ти людина, яка живе футболом, кайфує від цього. Чи були у тебе більш цікаві періоди?

– Завдяки вболівальникам, завдяки команді, завдяки Містеру, у мене виходить так грати і отримувати задоволення, – сказав Мудрик у коментарі Бомбардиру.

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