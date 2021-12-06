Мудрик: Я готовий до збірної України
Хавбек Шахтаря Михайло Мудрик розраховує на дебютний виклик до збірної України.
– Це найкращі півроку у твоїй кар'єрі?
– Я скажу, що так, але хотілося б, щоб вони були найгіршими.
– Що найскладніше при переході в дорослий футбол?
– Потрібен час. Що більше ти тренуєшся і граєш, то більше звикаєш до швидкостей, до дорослого футболу. Думаю, що потрібні час та терпіння.
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– Ти готовий ментально до національної збірної?
– Так.
– Чи багато думав про це?
– Ні. Просто якщо викличуть, то я буду готовий.
– Даріо Срна сказав, що у Шахтарі є людина, яка потенційно може виграти "Золотий м'яч". Він назвав тебе.
– Перестаньте. Поки що тренуємося, працюємо. Не хочу загадувати. Приємно, звичайно, що Даріо так каже, але це великі аванси. Щодня намагатимуся виправдати їх своєю роботою.
– Ти людина, яка живе футболом, кайфує від цього. Чи були у тебе більш цікаві періоди?
– Завдяки вболівальникам, завдяки команді, завдяки Містеру, у мене виходить так грати і отримувати задоволення, – сказав Мудрик у коментарі Бомбардиру.
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