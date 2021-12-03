Шахтар протягом тижня сильно критикували за мінімальну перемогу над Інгульцем, адже "гірники" награли всього на 0,47 очікуваних голів (антирекорд сезону). Частково таку слабкість можна було списати на втому після виїзду в Мілан та відсутність Де Дзербі на лавці через дискваліфікацію – втім, у домашньому поєдинку зі Львовом цим виправдатись було вже неможливо. Донеччани мали перемагати якомога впевненіше.

Мудрик визнаний найкращим гравцем місяця у Шахтарі – йому не було рівних

"Помаранчево-чорні" непогано розпочали зустріч, змарнувавши два гольових моменти: на 13-й хвилині Марлон вивів Тете віч-на-віч (Ільющенков врятував Львів), а на 14-й все той же Тете пробивав з правого краю штрафного в ближній кут – голкіпер парирував! Ще через хвилину бразилець головою замкнув скидку на лінію воротарського. Над поперечкою!

Здавалося, що Шахтар ось-ось дотисне "містян", але вже на 17-й хвилині гості несподівано відкрили рахунок! Донеччани після виносу Романчука програли підбирання в опорній зоні, дозволивши Довгому проштовхнути м'яч на хід Ернесту – малієць же змістився з лівого напівфлангу в центр, завдавши обвідного удару з-під Марлона метрів з 22-х. СФера закрутилася точно в дальній нижній кут. 0:1!

Пробудити звіра цим голом Львову не вдалося. Шахтар протягом 20-ти хвилин взагалі нічим не відповідав, а от підопічні Олега Дулуба створили ще кілька хороших нагод для взяття воріт. Зокрема, на 30-й хвилині Ременяк вистрілив з дистанції під ліву стійку (Трубін парирував), а на 31-й Довгий випередив Трубіна й пробив головою в порожні ворота – Антоніо врятував донеччан!

У завершальній частині першого тайму "гірники" таки повернули контроль над грою. Львів почав сідати дуже низько, однак довгий час команда трималася. В певний момент господарі збилися на дальні удари, більшість з яких спокійно накрили захисники. Втім, на флангах було не настільки спокійно: на 36-й хвилині Тете увірвався на правий край карного майданчика й закрутив м'яч повз дев'ятку, а на 45-й Мудрик обігрався з Корнієнком, влетів на лівий край і отримав по ногах від Романчука – пенальті! Тете впевнено його реалізував. 1:1.

На початку другого тайму Шахтар продовжив володіти ініціативою, організувавши кілька перспективних атак. Вже на 52-й хвилині підопічні Роберто Де Дзербі могли забивати внаслідок метушні й удару Антоніо метрів з 20-ти. Від голу львів'ян врятував Педрінью, який заблокував постріл – втім, через три хвилини він же вивів "гірників" уперед. Знову спрацювали фланги: Корнієнко обігрався з Мудриком у "стіночку" й виконав подачу на лінію воротарського, а бразилець замкнув головою – 2:1!

В середині другого тайму змісти гри не змінювався. Шахтар все так же домінував, Львів нічим не відповідав, але великої кількості моментів біля воріт Ільющенкова не виникало. За 15 хвилин після голу Педрінью можна згадати тільки кутовий, внаслідок якого Тете пробив метрів з трьох – голкіпер врятував "містян". Де Дзербі змушений був проводити заміни, випустивши спочатку Сікана й Соломона, а потім додавши до атаки Марлоса й Бондаренка.

Олег Дулуб, своєю чергою, освіжив склад Ничем, Грисьом та Семенівим, але ці ходи нічим не допомогли. Шахтар тиснув, ледь не забивши на 72-й хвилині (Сікан головою пробив над поперечкою). На 77-й же господарі таки вколотили третій гол: Мудрик обігрався з Сіканом на лівому фланзі й прострілив на Бондаренка, а Артем замкнув у дотик – 3:1! В цьому епізоді була підозра на офсайд, але після перегляду відеоповтору взяття воріт зарахували.

Після цього Львів почав сипатись. Вже на 81-й хвилині Шахтар заробив пенальті внаслідок вривання Сікана у карний майданчик та падіння внаслідок зіткнення з Махмутовічем (центрбек тримав Данила за руку). Арбітр переглянув повтор і додав до 11-метрового ще й червону картку за фол останньої надії. Марлос же легко реалізував вирок – 4:1.

На 87-й відзначився ще й Степаненко, який прийняв пас від Мудрика й з дальньої дистанції влучив у праву дев'ятку. Крапку ж у протистоянні поставив Конопля, який вийшов на заміну й замкнув крос від Мудрика з лівого флангу – 6:1. Це був вже третій асист Михайла (прямо як у Мессі в недавньому матчі).

Шахтар громить Львів, набирає 51 очко і бодай на добу відривається від Динамо на три пункти. Львів з 16 заліковими балами залишається шістнадцятим.

Мудрик – MVP

Мудрика роками критикували, очікуючи від нього якісного прориву – і протягом цієї осені Михайло нарешті почав прогресувати. Він став беззаперечним лідером молодіжної збірної, особисто принісши не менше шести очок, а в жовтні його навіть визнали найкращим футболістом Шахтаря. Тепер же 20-річний вінгер знищив Львів, взявши участь одразу в п'яти голах своєї команди.

Мудрик виділявся ще у першому таймі, раз за разом обігруючи Романчука та його партнерів. До перерви Михайлу не вистачало лишень останньої передачі – він прострілював або подавав, однак кроси блокувались. Не в останню чергу так виходило через його певну статичність і індивідуалізм. Мудрик просто відкривався на фланзі, отримував м'яч і лишень потім вмикав свої скіли, намагаючись організувати щось самотужки. Коли ж вінгер почав обігруватись у "стіночки", справи пішли значно краще. Власне, на цих обіграшах Шахтар заробив пенальті й забив більшість голів.

Переоцінювати перформанс Мудрика у поєдинку зі Львовом не варто. У нього просто проходила одна й та ж простенька комбінація, а в першому таймі Міша, як і вся команда, діяв не так вже й ефективно. Тим не менш, у нього вже 10 результативних дій у сезоні (по одній на 73 хвилини). Він класно відчуває таймінги для вмикань і знаходив варіанти для розвитку епізоду.

Щонайголовніше, юнак виділяється не тільки на тлі Львова чи Інгульця, а у ЛЧ. Крім того, в його футболі помітний прогрес – настільки важливим футболістом в матчах УПЛ 20-річний вінгер ще ніколи не був. Мудрик, де-факто, зробив результат у грі з доволі міцним суперником.

У Михайла ще буде і спад, і проблеми зросту, але вже зараз він є найбільш перспективним варіантом для лівого флангу атаки Шахтаря. Мудрик нічим не поступається Соломону, однак у Манора помітна явна стеля в розвитку – а ще він дуже банальний в завершенні атак. Конкуренція буде корисна для обох, але з таким Мішею ізраїльтянин буде все довше залишатись у запасі.

Хороший матч Тете

За перформансом Мудрика важливо не забути і про крутий матч Тете. Якби йому щастило в завершенні атак трохи більше, то головним героєм визнали б саме Тете. 21-річний бразилець ще до 15-ї хвилини гри міг забивати тричі, потім змарнував ще один момент, а після забитого пенальті правий вінгер мав добивати Львів третім голом. В кожному з епізодів 15-мільйонному придбанню донеччан не вистачало однієї миті або лічених сантиметрів.

При цьому Тете демонстрував різнобарвність, якої Шахтарю бракує зліва. Він створював моменти і через індивідуальний дриблінг, і через відкривання під закидання, і з правильного позиціювання в штрафному, і навіть ударами головою. До 70-х хвилин лишень на ньому та на Мудрику трималася атака донеччан, причому від бразильця гостроти було більше.

Тете, попри статус одного з найдорожчих футболістів "гірників" останніх років, повинен доводити тренерському штабу свою важливість не менше за того ж Мудрика. Десь йому бракує стабільності, але в матчі проти Львова 21-річний вінгер виглядав блискуче. Не вистачає лишень реалізації.

Шахтар не вражає

Для команди Роберто Де Дзербі поєдинок проти "містян" мав стати реабілітацією за слабкий матч з Інгульцем. Після 0,47 xG необхідно влаштовувати виключно розгром – і донеччани зробили те, що повинні були зробити. На перший погляд, перемога виглядає просто шикарно.

Втім, це лишень блискучий фасад, за яким не помітно невдалого першого тайму. Шахтар демонстрував ті ж проблеми, що і в поєдинку з Інгульцем, Минаєм, Ворсклою, Рухом, Металістом 1925 і тим же Львовом у першому колі – "гірники" все так же не знали, як розвалити міцний оборонний блок суперника. В перші 15 хвилин колектив ще демонстрував хороший темп і створював моменти, але потім звалився до понурого перекату. Показово, що в останні 10 хвилин перед перервою "гірники" лупили з дальньої дистанції в захисників, а якась гострота іноді виникала лишень після індивідуальних проривів Тете й Мудрика.

При цьому Шахтар допускав занадто багато браку в чорновій роботі та в обороні. Помилки не виглядали критично чи системно, але в сумі вони призводили до гола Ернеста чи удару в порожні ворота. Схожы осічки призвели до вильоту з ЛЧ. Вони ж можуть призвести до втрати золота.

Якби підопічні Олега Дулуба провели другий тайм так же, як перший, то для "гірників" все могло завершитись не так райдужно. На щастя для господарів, львів'яни почали глибоко сідати вниз і втрачати компактність ще перед перервою, а в другому таймі колектив просто зупинився. Гостям не вистачило ні класу, ні психологічної стійкості.

Шахтар можна відзначити за те, що команда додала, дотиснула й не відпустила Львів, граючи до останньої хвилини, але Роберто Де Дзербі необхідно дуже серйозно попрацювати на зимових зборах. Як над обороною, так і над позиційним наступом. Граючи за принципом "то пусто, то густо", відібрати чемпіонство у Динамо нереально.

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