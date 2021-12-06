– Это лучшие полгода в твоей карьере?

– Я скажу, что да, но хотелось бы, чтобы они были худшими.

– Что самое сложное при переходе во взрослый футбол?

– Нужно время. Чем больше ты тренируешься и играешь, тем больше привыкаешь к скоростям, к взрослому футболу. Думаю, что нужно время и терпение.

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– Ты готов ментально к национальной сборной?

– Да.

– Много ли думал об этом?

– Нет. Просто, если вызовут, то я буду готов.

– Дарио Срна сказал, что у Шахтера есть человек, который потенциально может выиграть "Золотой мяч". Он назвал тебя.

– Перестаньте. Пока тренируемся, работаем. Не хочу загадывать. Приятно, конечно, что Дарио так говорит, но это большие авансы. Каждый день постараюсь оправдать их своей работой.

– Ты человек, живущий футболом, кайфуешь от этого. Были ли у тебя более интересные периоды?

– Благодаря болельщикам, благодаря команде, благодаря Мистеру, у меня выходит так играть и получать удовольствие, – сказал Мудрик в комментарии Бомбардиру.

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