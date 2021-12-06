"У розмові з Мудриком Петраков повідомив, що збирається залучити гравця на наступний збір національної команди. Загалом же у січні делегація УАФ подаватиме заявки на отримання британських віз.

Вацко: Мудрик – це футболіст збірної України

У розширеному списку серед 36 гравців є 2 абсолютних новачки. Окрім Мудрика, це ще Гуцуляк", – написав журналіст каналів "Футбол" Ігор Бурбас у Twitter.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 17 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи і віддав 9 результативних передач. Статистика хавбека СК Дніпро-1 Олексія Гуцуляка – 13 матчів і 4 голи.

Петраков перехрестився, Шотландія готується до смерті, а Україна не є фаворитом: реакція соцмереж на жереб ЧС