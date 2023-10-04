Вінгер Челсі Михайло Мудрик досі не знає, чи гратиме в наступному поєдинку лондонців.

Челсі продовжує обстеження гравців, які ризикують не зіграти у поєдинку 8-го туру АПЛ проти Бернлі, повідомляє Evening Standard.

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Так, Мудрика досі оглядають лікарі щодо пошкодження стегна, якого він зазнав у попередній грі. Наступний матч точно пропустить Бен Чілвелл, а от Мойзес Кайседо, який теж травмувався у грі проти Фулхема, вже тренувався та готовий зіграти проти Бернлі.

Нагадаємо, у матчі 7-го туру чемпіонату Англії між Фулхемом та Челсі (0:2) Мудрик забив свій перший гол в АПЛ і допоміг "синім" перервати тривалу безвиграшну серію.

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