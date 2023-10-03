"Наразі є позитивна динаміка. Прогнози лікарів позитивні", – поділився Мудрик у коментарі Legioners.UA.

Мудрик травмувався у матчі за Челсі – під питанням жовтневі поєдинки за збірну України

Зауважимо, що Михайло забив у ворота Фулхема, але був замінений вже по перерві. Маурісіо Почеттіно пізніше пояснив, що замінив українця, бо той поскаржився на дискомфорт у правому стегні.

Загалом, Мудрик зіграв у 7 матчах за Челсі цього сезону, в яких відзначився 1 голом. Вже 14 жовтня збірна України зіграє проти Північної Македонії, а 17-го – з Мальтою. "Синьо-жовті" вже втратили Віктора Циганкова через травму.

Мудрик дебютним голом в АПЛ допоміг Челсі здолати Фулхем – українець отримав високі оцінки, але не вийшов на другий тайм