Мудрик все еще под вопросом – Челси продолжает следить за состоянием украинца
Вингер Челси Михаил Мудрик до сих пор не знает, будет ли играть в следующем поединке лондонцев.
Челси продолжает обследование игроков, которые рискуют не сыграть в поединке 8-го тура АПЛ против Бернли, сообщает Evening Standard.
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Так, Мудрика до сих пор осматривают врачи относительно повреждения бедра, которое он получил в предыдущей игре. Следующий матч точно пропустит Бен Чилвелл, а вот Мойзес Кайседо, который тоже травмировался в игре против Фулхэма, уже тренировался и готов сыграть против Бернли.
Напомним, в матче 7-го тура чемпионата Англии между Фулхэмом и Челси (0:2) Мудрик забил свой первый гол в АПЛ и помог "синим" прервать длительную безвыигрышную серию.
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