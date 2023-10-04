Вингер Челси Михаил Мудрик до сих пор не знает, будет ли играть в следующем поединке лондонцев.

Челси продолжает обследование игроков, которые рискуют не сыграть в поединке 8-го тура АПЛ против Бернли, сообщает Evening Standard.

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Так, Мудрика до сих пор осматривают врачи относительно повреждения бедра, которое он получил в предыдущей игре. Следующий матч точно пропустит Бен Чилвелл, а вот Мойзес Кайседо, который тоже травмировался в игре против Фулхэма, уже тренировался и готов сыграть против Бернли.

Напомним, в матче 7-го тура чемпионата Англии между Фулхэмом и Челси (0:2) Мудрик забил свой первый гол в АПЛ и помог "синим" прервать длительную безвыигрышную серию.

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