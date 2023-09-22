Челсі не налаштований давати Михайлу Мудрику надто багато часу, щоб проявити себе.

Лондонський клуб шукає варіанти для розвитку 22-річного вінгера за межами Стемфорд Брідж, стверджує Fichajes.

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Найімовірніший сценарій – оренда на другу половину сезону. Челсі сподівається, що в іншому клубі Мудрик отримає більше ігрового часу і поверне впевненість часів Шахтаря. Джерело запевняє, що вже є кілька претендентів на позику українця. Челсі нібито навіть готовий розглянути остаточний продаж, якщо в кінці сезону за вінгера запропонують гідну компенсацію.

Нагадаємо, у січні цього року "сині" заплатили Шахтарю за Мудрика 70 млн+30 млн євро бонусами. Статистика відверто не вражає – 2 асисти у 21 матчі за лондонців. Чинний контракт Михайла розрахований до літа 2031-го.

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