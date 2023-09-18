"Футбол 24" проаналізував виступ Михайла Мудрика у поєдинку 5-го туру АПЛ проти Борнмута, у складі якого зіграв Ілля Забарний.

Мудрик відіграв 63 хвилини в матчі проти Борнмута, досить яскраво себе проявивши. Михайло створив кілька нагод для партнерів, зокрема, Галлахер з близької відстані не зміг замкнути передачу українця. Мудрик ще й допоміг організувати найгостріший момент гри, заробивши штрафний, з якого Стерлінг поцілив у поперечку.

Досить рання заміна засмутила Мудрика, через що Почеттіно навіть заспокоював Михайла. Фанати Челсі підтримали українця, бо очікували, що той проведе на полі більше ігрового часу. Детальніше дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

Челсі знову провалився в матчі АПЛ – Мудрик засяяв у битві проти Забарного, але партнери підвели