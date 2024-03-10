В одній із вправ Гюсто захищав міні-ворота від Мудрика – гравці змагались один проти одного. Михайло в одному з епізодів не залишив шансів супернику, промчавшись повз нього, навіть не помітивши. Не допоміг французу і відчайдушний підкат.

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Вболівальник, який запостив відео, вже знайшов ідеального тренера для Мудрика. "Все, що Мудрику необхідно – це тренер на кшталт Роберто Де Дзербі, щоб розкрити його потенціал".

До слова, Михайло зіграв цього сезону в 28 матчах за Челсі у всіх турнірах, у яких відзначився 5 голами та 3 асистами.

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