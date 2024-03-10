В одном из упражнений Гюсто защищал мини-врата от Мудрика – игроки соревновались друг против друга. Михаил в одном из эпизодов не оставил шансов сопернику, промчавшись мимо него, даже не заметив. Не помог французу и отчаянный подкат.

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Болельщик, который запостил видео, уже нашел идеального тренера для Мудрика. "Все, что Мудрику необходимо – это тренер вроде Роберто Де Дзерби, чтобы раскрыть его потенциал".

К слову, Михаил сыграл в этом сезоне в 28 матчах за Челси во всех турнирах, в которых отметился 5 голами и 3 ассистами.

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