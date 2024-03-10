Миколенко потрапив до академії Динамо в 13 років, а вже у 18-ть став гравцем основної команди "біло-синіх". Кар'єра Віталія розвивалась стрімко – у тому ж році він дебютував за збірну України в матчі проти Португалії. Миколенко отримав визнання від Роналду, який заявив, що саме Віталій діяв найжорсткіше.

У січні 2022-го Миколенко став гравцем Евертона – Динамо отримало за захисника 23 млн євро. Початок кар'єри в АПЛ видався непростим для українця, але з часом він став своїм у складі "ірисок". Так, Миколенко зупиняв таких суперзірок як Сака та Салах.

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