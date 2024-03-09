"Мудрик прийшов у Челсі, в нього 10-й номер. Він перейшов за 80 мільйонів. Це колосальний тиск. Це добре, що в нього зараз команда, де перебувають молоді хлопці та молодий тренер. Але якби він потрапив у команду, де був Лемпард, Дрогба, кого там тільки не було, наприклад, при Моурінью – його би просто посадили там, він би нічого не зміг.

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Зараз у нього, слава Богу, всі молоді. Йому треба грати завдяки його сильним сторонам. Як він грав у Шахтарі, як він грає у збірній? Він м'яч отримав, між ним один футболіст і він. Я робив би як – просто кидай м'яч у будь-який бік та біжи. Коли він починає щось вигадувати, в нього не виходить.

Мені завжди казали всі тренери, Сьомін казав: "Що в тебе сильне? Ти біжиш? Ти не біжиш. Ти добре м'яч корпусом прикриваєш? Так. Ти можеш віддати передачу? На цьому грай. У тебе удар з-за меж штрафного є? Ні. Значить, краще віддай комусь. Алієв поруч – віддай йому, він проб'є".

І ось так він має грати. Він знає свої сильні сторони, він має їх ще далі розвивати. Думаю, всі ми хочемо, щоб Мудрик у Челсі заграв та був на провідних ролях. Йому потрібно багато працювати. Тиск не такий, як був у Циганкова та Довбика – коли пацани прийшли, ніхто від них не очікував, що таке буде, що вони влаштовують кожен тур.

Мудрик прийшов у Челсі – всі вже очікують, типу, 10-й номер. 10-й номер – це, вибач мені… Тотті в Ромі був, відомі люди, легенди взагалі. З цим тиском дуже важко жити, коли йде хейт на тебе. Я знаю, що таке хейт. Я все життя прожив з цим хейтом. Чим швидше він це зрозуміє, тим швидше в нього може щось вийти", – поділився Мілевський на YouTube-каналі ВОЛОШИН.

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