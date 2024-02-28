Челси принимает Лидс в 1/8 финала Кубка Англии. Линк на онлайн-трансляцию матча с участием Михаила Мудрика – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Челси – Лидс стартует в 21:30 по киевскому времени. Прямая трансляция на платформе Setanta Sports, а также на канале Setanta Sports Ukraine.

Мудрик впервые за месяц выходит в старте Челси. В трех февральских матчах Михаил вообще не появлялся на поле, а в финале Кубка лиги против Ливерпуля украинец получил игровое время в овертаймах. В последний раз Мудрик выходил с первых минут еще 23 января.

Стартовый состав Челси : Санчес – Гюсто, Дисаси, Чалоба, Гилкрист – Кайседо, Энцо – Мадуэке, Мудрик, Стерлинг – Джексон.

Запасные: Петрович, Колуил, Мюррей-Кэмпбел, Чилуэл, Сэмюэлс-Смит, Харрисон, Тауряйнен, Галлахер, Палмер.

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