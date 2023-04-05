Екс-півзахисник "синіх" Густаво Поєт переконаний, що Михайло Мудрик може повторити шлях бельгійця у лондонському клубі.

"Вибуховий, цілеспрямований та дуже-дуже швидкий. Він той тип гравця, який повинен змінювати ситуацію.

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Робота, яку Мудрик виконуватиме в майбутньому, така ж, як була в Едена Азара у Челсі. Він такий тип гравця, в нього є потенціал.

У 99% випадків ніхто не підписує таку кількість гравців у січні. Це було для мене найбільшим сюрпризом. Якщо ми проаналізуємо гравців, яких купив Челсі, то план точно є. Це гравці, яких підписали на майбутнє. Потрібне лише терпіння.

Увесь світ користується перевагами АПЛ. Клуби в усьому світі знають, що фінансова сила саме там. Щодо Тодда Бьолі... Коли ти власник клубу й у тебе є гроші, ти купуєш, кого хочеш", – цитує Поєта Evening Standard.

Нагадаємо, Азар виступав за Челсі з 2012 по 2019 роки (85 голів у 245 матчах) і завоював з командою два чемпіонства, Кубок Англії та Кубок ліги, а також двічі тріумфував у Лізі Європи.

Поєт з 1997 по 2001 роки провів за Челсі 105 поєдинків, в яких забив 36 голів. З "синіми" він здобув Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА, а на внутрішній арені – Кубок та Суперкубок Англії.

Мудрик наразі відіграв за лондонців 8 матчів, в яких віддав 1 асисти.

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