"Взрывной, целеустремленный и очень-очень быстрый. Он тот тип игрока, который должен менять ситуацию.

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Работа, которую Мудрик будет выполнять в будущем, такая же, как была у Эдена Азара в Челси. Он такой тип игрока, у него есть потенциал.

В 99% случаев никто не подписывает такое количество игроков в январе. Это было для меня самым большим сюрпризом. Если мы проанализируем игроков, которых купил Челси, то план точно есть. Это игроки, которых подписали на будущее. Нужно только терпение.

Весь мир пользуется преимуществами АПЛ. Клубы во всем мире знают, что финансовая сила именно там. Что касается Тодда Бели... Когда ты владелец клуба и у тебя есть деньги, ты покупаешь, кого хочешь", – цитирует Пойета Evening Standard.

Напомним, Азар выступал за Челси с 2012 по 2019 годы (85 голов в 245 матчах) и завоевал с командой два чемпионства, Кубок Англии и Кубок лиги, а также дважды триумфовал в Лиге Европы.

Пойет с 1997 по 2001 годы провел за Челси 105 поединков, в которых забил 36 голов. С "синими" он добыл Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА, а на внутренней арене – Кубок и Суперкубок Англии.

Мудрик пока отыграл за лондонцев 8 матчей, в которых отдал 1 ассист.

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