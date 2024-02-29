Челсі в матчі 1/8 фіналу Кубка Англії переміг Лідс (3:2) і вийшов у наступний раунд турніру.

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі, забив другий гол своєї команди на 37-й хвилині і був замінений за рахунку 3:2 на третій компенсованій хвилині на 19-річного фіна Джимі Тауряйнена.

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Після поєдинку 23-річний Мудрик опублікував пост у своєму Instagram, пояснивши своє святкування гола.

"Людський годинник – завжди поспішає, Божий годинник – завжди вчасно", – написав українець.

У поточному сезоні Мудрик у складі Челсі провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких він забив п'ять м'ячів і зробив три асисти.

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