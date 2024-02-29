Мудрик отреагировал на свой гол за Челси в Кубке Англии – украинцу хватило одной фразы
Челси в матче 1/8 финала Кубка Англии победил Лидс (3:2) и вышел в следующий раунд турнира.
Украинский вингер Челси Михаил Мудрик вышел в стартовом составе, забил второй гол своей команды на 37-й минуте и был заменен при счете 3:2 на третьей компенсированной минуте на 19-летнего финна Джими Тауряйнена.
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После поединка 23-летний Мудрик опубликовал пост в своем Instagram, объяснив свое празднование гола.
"Человеческие часы – всегда спешат, Божьи часы – всегда вовремя", – написал украинец.
В текущем сезоне Мудрик в составе Челси провел 27 матчей во всех турнирах, в которых он забил пять мячей и сделал три ассиста.
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