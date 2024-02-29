Челси в матче 1/8 финала Кубка Англии победил Лидс (3:2) и вышел в следующий раунд турнира.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик вышел в стартовом составе, забил второй гол своей команды на 37-й минуте и был заменен при счете 3:2 на третьей компенсированной минуте на 19-летнего финна Джими Тауряйнена.

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После поединка 23-летний Мудрик опубликовал пост в своем Instagram, объяснив свое празднование гола.

"Человеческие часы – всегда спешат, Божьи часы – всегда вовремя", – написал украинец.

В текущем сезоне Мудрик в составе Челси провел 27 матчей во всех турнирах, в которых он забил пять мячей и сделал три ассиста.

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