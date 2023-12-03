Челсі переграв Брайтон (3:2) у 14 турі чемпіонату Англії 2023/24. Відео голів та огляд гри дивіться на "Футбол 24".

Михайло Мудрик опинився в стартовому складі на гру проти команди Де Дзербі. Шанс відзначитися у українця виник на 39 хвилині, коли він класно обіграв суперника і пробив з-за меж штрафного. Утім, м'яч пролетів повз ворота.

Мудрик заробив пенальті на екс-зірці Ліверпуля і шокував Де Дзербі – Челсі перестріляв Брайтон у меншості

Свій внесок Мудрик в перемогу зробив. Він зумів заробити пенальті на 64 хвилині, який вдало реалізував Фернандеш. Цей гол і став переможний для Челсі.

Лондонці наразі перебувають на 10 сходинці з 19 балами. Брайтон посідає восьме місце, маючи у своєму активі 22 очки.