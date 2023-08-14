"Я тоді нікому не скаржився і нічого не розповідав. Мені писали "Хочу, щоб ти помер", "Не потрапляй мені на очі". Багато всього було навколо цього матчу, але не хочу це обговорювати.

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Ти вперше приїжджаєш на такий стадіон як Емірейтс, десятки тисяч людей на трибунах. Вони тебе освистують, хоча що я їм зробив? Хіба я був у їхньому клубі, а потім перейшов до Челсі? Що я проти них зробив? Тебе освистують, кричать, світять лазером в очі", – сказав Мудрик в інтерв'ю Бомбардир.

Нагадаємо, українського вінгера довго пов'язували з Арсеналом, але зрештою він опинився в Челсі за 70+30 млн євро бонусами. Михайло розповідає про зустріч 2 травня, коли він відіграв 20 хвилин, але не допоміг "синім" уникнути поразки 1:3.

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