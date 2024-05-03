Оборонець Металіста Кирило Дігтяр відреагував на чутки, які пов'язують його з топ-клубами Європи.

– Галас навколо того, що тобою цікавляться топові клуби, зокрема Манчестер Юнайтед, не тисне? Звертаєш на це увагу?

– Читав ці новини, мені друзі та знайомі постійно надсилають. Але насправді я нічого не знаю щодо цього, мені нічого не говорять.

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Не звертаю на це увагу, продовжую працювати та грати. А там нехай пишуть. Наразі це все тільки чутки.

– А хто твій агент? Взагалі за увесь час була конкретика від інших клубів?

– Моїми справами займається агент Олексій Альохін. Щодо конкретики... Мені наразі нічого не говорять, я знаю стільки ж, скільки й ви.

– Рішення щодо свого майбутнього ухвалюватимеш після завершення сезону?

– Думаю, що так. Я ж не знаю, що буде завтра. Якщо надійдуть конкретні пропозиції, то це потрібно буде обговорювати з моїм агентом та сім'єю. Вже якщо все мене влаштовуватиме, то будемо ухвалювати рішення.

– За увесь час в академії були варіанти з переходом в інший клуб? Динамо, Шахтар, чи інші команди не виходили на тебе?

– Були дзвінки, але я в Металісті й нікуди навіть не їздив. Усі ці питання вирішуються з моїми представниками, агентом. Вони займаються цим.

– У якому європейському чемпіонаті мрієш пограти? За який клуб?

– Без сумніву англійська Прем'єр-ліга – це наразі найсильніший чемпіонат у світі. Тому в якомусь топ-клубі з Англії було б непогано. Якщо ж не брати до уваги АПЛ, то мені подобається гра мадридського Реала. Це наразі моя улюблена команда, – сказав Дігтяр у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Кирило – вихованець Металіста. Він – рекордсмен УПЛ (наймолодший гравець в історії чемпіонатів України, дебют якого відбувся у віці 15 років 159 днів у матчі 24-го туру сезону 2022/23 проти СК Дніпро-1). Нині захисник виступає за харків'ян у Першій лізі: у поточному сезоні він у 19 матчах відзначився 1 голом та 4 асистами. Його контракт з Металістом чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 50 тисяч євро.

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