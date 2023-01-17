Про переговори з Арсеналом і Челсі:

"Всі говорили про Арсенал, бо він зв'язався з гравцем за півтора місяця до того, як вийшов на нас. От уявіть собі для прикладу: Мікель Артета, Олександр Зінченко та спортивний директор телефонують вам майже щодня, нехай через день. Хочеш не хочеш, але це впливає. Мудрик почав дивитися матчі Арсенала. Через це склалося враження, що він близький до переходу в Арсенал. Але переговори є переговори. Поки всі питання не закриті, трансферу не буде.

А от Челсі зателефонував мені в кінці грудня та запитав дозвіл зв'язатися з Мудриком. Я кажу: "Без проблем". Вони вийшли на гравця, на агента та виконали фінансові умови. Ми не подавали офіційну скаргу в ФІФА на Арсенал. Що було, те загуло. Я просто їм сказав, що спершу потрібно домовитися з нами".

Про суму трансферу та характер бонусів:

"Обидва клуби запропонували однакову суму. Ми не говоримо приблизно – точно ті самі цифри. Фіксована плата, додаткові виплати, бонуси. Але якщо детальніше проаналізувати структуру фіксованої плати та бонусів, бачимо, що пропозиції були абсолютно різними. Різний розклад платежів, різні види бонусів.

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Так, ми готові отримати частину суми бонусами, але ці бонуси повинні бути досяжні, реалістичні. Челсі у своїй пропозиції був значно серйознішим і справедливішим. Ми з Челсі обговорювали всі деталі 9-10 годин. Вони запросили футболіста та презентували нам весь проєкт.

У контракті Мудрика є бонуси за перемогу в АПЛ і Лізі чемпіонів. Ми говоримо про вісім років, сім з половиною. Бонусів за "Золотий м'яч" немає. Челсі запропонував досяжні бонуси. Так, не в цьому році, не в наступному, але в перспективі 3-4 сезонів".

Про товариський матч з Челсі:

"В угоді прописаний товариський матч між Шахтарем і Челсі. Хоча насправді контракт навіть не треба читати, Бехдад Егбалі про все домовився з нашим президентом. Вони розмовляли телефоном, адже Рінат Ахметов не покидав Україну після початку війни. Я перекладав.

Бехдад дуже підтримує Україну. Він сам запропонував товариський матч, адже хоче допомогти українським біженцям і підтримати український народ. Для нас такий матч в Донецьку був би дивом. Ми б хотіли грати щотижня, якби могли".

Про Мудрика як посла України у світі:

"Після трансферу Мудрика Україна знову потрапила на перші шпальта. Це дуже хороша реклама нашої країни. Мудрик став послом України у світі. Я радий, що він перейшов в АПЛ, бо це найкраща ліга світу. А ще Англія дуже підтримує Україну, що не менш важливо.

Цей трансфер важливий для України та всього світу. Вдумайтеся в контекст: американський власник, англійський клуб і Україна – дуже позитивний трикутник, коли ми говоримо про підтримку в момент війни. Сьогодні ми близькі як ніколи.

Абрамович? Думаю, якби не нові власники Челсі, нас би критикували за такі зв'язки. Чи реально було б оформити такий трансфер? Можливо навіть нереально".

Оригінал інтерв'ю на сайті The Athletic