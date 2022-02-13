"Важко оцінити гру з Шахтарем Караганда загалом, адже ми на зборах. До чемпіонату підготувалися відсотків на п'ятдесят, але є ще багато факторів, над якими варто працювати.

Шахтар – Шахтар Караганда – 2:1 – відео голів та огляд матчу

З точки зору тактики готові значно краще, ніж протягом перших днів, фізично теж, та й технічно. Коли щойно розпочали перший збір, були деякі помилки, а зараз уже значно краще. Нам одразу дали зрозуміти, що другий збір буде в такому інтенсивному темпі", – цитує Мудрика офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, першу частину сезону Шахтар завершив на першому місці в турнірній таблиці УПЛ. Мудрик провів у складі "гірників" 11 матчів, забив 2 голи і віддав 6 асистів.

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