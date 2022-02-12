Шахтар – Шахтар Караганда – 2:1 – відео голів та огляд матчу
19:28 - Читать на русском
Шахтар обіграв Шахтар з Караганди в рамках тренувального збору. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".
Товариські матчі
завершено
Товариський матч
Шахтар – Шахтар Караганда – 2:1
Голи: Нерес, 33, Конопля, 90 – Атанасковскі, 76
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Шахтар розпочав другий збір перемогою над тезками із Казахстану. Перший тайм цілковито був за донеччанами, але забити вдалося лише одного разу. У другій половині карагандинці відігралися, але Конопля на останній хвилині все ж забив переможний м'яч.
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