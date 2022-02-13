"Трудно оценить игру с Шахтером Караганда в общем, ведь мы на сборах. К чемпионату подготовились процентов в пятьдесят, но есть еще много факторов, над которыми стоит работать.

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С точки зрения тактики готовы гораздо лучше, чем в первые дни, физически тоже, да и технически. Когда только начали первый сбор, были некоторые ошибки, а сейчас уже гораздо лучше. Нам сразу дали понять, что второй сбор будет в таком интенсивном темпе", – цитирует Мудрика официальный сайт Шахтера.

Первую часть сезона Шахтер завершил на первом месте в турнирной таблице УПЛ. Мудрик провел в составе "горняков" 11 матчей, забил 2 гола и отдал 6 ассистов.

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