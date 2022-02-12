Шахтар обіграв Шахтар з Караганди в рамках тренувального збору. Читайте рахунок та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Шахтар – Шахтар Караганда – 2:1

Голи: Нерес, 33, Конопля, 90 – Атанасковскі, 76

Склад Шахтаря: Трубін (Пятов, 46) – Тобіас (Конопля, 46), Бондар (Вітао, 46), Матвієнко (Фарина, 67), Ісмаїлі (Корінєнко, 67) – Майкон (Бондаренко, 67), Антоніо (Степаненко, 46) – Нерес, Судаков (Тете, 46), Мудрик – Педрінью

На матч завітав головний тренер збірної України Олександр Петраков. Тож Роберто Де Дзербі дав удосталь ігрової практики потенційним гравцям національної збірної. Сьогодні "гірники" відмовилися від практики проводити тайми різними складами. Ба більше, Мудрик, Педрінью та Нерес відіграли без замін.

У першому таймі командам не вдалося продемонструвати яскравої гри. Щоправда, намагався це зробити лише український Шахтар. Казахи ж відчайдушно боролися та відбивалися, намагаючись не пропустити. Донеччанам справді було важко підібратися до воріт суперника. Доводилося бити з-за меж штрафного. Майкон перспективно бив з лету – м'яч відскочив від газону і перелетів над поперечиною. Потім настала черга Ісмаїлі. Було ще небезпечніше – хрестовина!

Найгострішими гравцями першого тайму були Давід Нерес та Михайло Мудрик. Закономірно, що саме вони й організували забитий м'яч. Українця вкотре запустили у прорив. Він увімкнув швидкість випередив голкіпера і опинився на газоні. Рефері довго не думав – пенальті. До позначки підійшов Нерес і переконливо реалізував покарання.

По перерві казахи заграли цікавіше. Донеччани продовжували тримати м'яч, але без моментів. Можна згадати хіба перспективний удар Нереса. А от Пятову роботи вистачало. Кілька разів голкіпер відверто рятував. Дуже розчарував Конопля. Юхим помилявся позиційно, програвав єдиноборства. Саме після чергової помилки оборонця і прийшов гол. Карагандинці розігнали атаку через лівий фланг, яку на дальній стійці замкнув Атанасковскі.

Донеччани не здалися і намагалися вирвати перемогу. Перспективний штрафний виконував Мудрик. Зовсім трішки не зумів Михайло поцілити у дев'ятку. Зрештою, тиск дав результат. На останній хвилині основного часу Конопля опинився в атаці, прийняв м'яч на лінії штрафного і потужним ударом увігнав м'яч у сітку. Реабілітувався Юхим за помилки в обороні. Класний гол, який приніс перемогу підопічним Роберто Де Дзербі.