Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик потролив російського фюрера, який не може втілити навіть свої ниці забаганки.

Упродовж тижня російські ЗМІ сипали обіцянками про масштаби параду Пабєди на 9 травня. Йшлося навіть про появу "літака судного дня" Іл-80, який нібито мав налякати західний світ загрозою ядерної війни.

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Втім, не так сталося, як гадалося. В останній момент росіяни взагалі відмовилися від застосування авіації на параді в Москві. Речник Путіна Дмитро Пєсков видав абсурдну причину – "несприятлива погода", хоча в столиці Росії не було навіть натяку на сильний вітер, дощ чи інші опади.

Мудрик не втримався від тролінгу на адресу орків і їхнього вождя: "Щось сьогодні нельотна погода".

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