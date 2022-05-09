Мудрик тонко висміяв Путіна, який сконфузився на власному параді Пабєди
Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик потролив російського фюрера, який не може втілити навіть свої ниці забаганки.
Упродовж тижня російські ЗМІ сипали обіцянками про масштаби параду Пабєди на 9 травня. Йшлося навіть про появу "літака судного дня" Іл-80, який нібито мав налякати західний світ загрозою ядерної війни.
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Втім, не так сталося, як гадалося. В останній момент росіяни взагалі відмовилися від застосування авіації на параді в Москві. Речник Путіна Дмитро Пєсков видав абсурдну причину – "несприятлива погода", хоча в столиці Росії не було навіть натяку на сильний вітер, дощ чи інші опади.
Мудрик не втримався від тролінгу на адресу орків і їхнього вождя: "Щось сьогодні нельотна погода".
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