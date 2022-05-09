Вчора (8 травня) у Словенії підопічні Олександра Петракова провели 2 тренування, інформує сайт УАФ.

Лемпард оцінив складність травми Миколенка – збірній України незабаром грати у плей-офф за вихід на ЧС

Очікувана і дуже приємна новина – хавбек Шахтаря Михайло Мудрик повернувся до тренувань у загальній групі. Відразу після ранкових занять українців застала негода. Різко почався сильний дощ, який уже за 15 хвилин продовжився градом, а ще хвилин за 10 враз припинився. На проведення вечірньої сесії це жодним чином не вплинуло.

Нагадаємо, поєдинок проти шотландців збірна України проведе 1 червня. Перед цим підопічні Петракова повинні зіграти декілька спарингів.

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