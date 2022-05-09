Мудрик розпочав повноцінну роботу у таборі збірної України – команду Петракова застала негода
Збірна України продовжує підготовку до півфіналу плей-офф відбору ЧС проти Шотландії.
Вчора (8 травня) у Словенії підопічні Олександра Петракова провели 2 тренування, інформує сайт УАФ.
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Очікувана і дуже приємна новина – хавбек Шахтаря Михайло Мудрик повернувся до тренувань у загальній групі. Відразу після ранкових занять українців застала негода. Різко почався сильний дощ, який уже за 15 хвилин продовжився градом, а ще хвилин за 10 враз припинився. На проведення вечірньої сесії це жодним чином не вплинуло.
Нагадаємо, поєдинок проти шотландців збірна України проведе 1 червня. Перед цим підопічні Петракова повинні зіграти декілька спарингів.
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