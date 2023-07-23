Виступ Михайла Мудрика у товариській грі проти Брайтона став зоряним часом для українця.

Мудрик запалив у матчі з Брайтоном під час турне по США, нарешті забивши свій дебютний м'яч у ефектному стилі. Михайло відзначився не лише цим – взяти до уваги його фантастичний прорив лівим флангом повз двох захисників.

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Відеоролик з усіма моментами за участі Мудрика виклав у себе офіційний твіттер АПЛ. Після гри українець підійшов до вболівальників, які охоче фотографувались з Михайлом та просили розписатись на футболках.

Додамо, що поєдинок Челсі – Брайтон завершився перемогою лондонців з рахунком 4:3. Наступна гра в "синіх" запланована на 27 липня проти Ньюкасла.

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