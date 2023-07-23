Мудрик зажег в матче с Брайтоном во время турне по США, наконец-то забив свой дебютный мяч в эффектном стиле. Михаил отметился не только этим – принять во внимание его фантастический прорыв по левому флангу мимо двух защитников.

Мудрик отреагировал на дебютный гол за Челси – украинец в восторге от взаимодействия с новичком

Видеоролик со всеми моментами с участием Мудрика выложил у себя официальный твиттер АПЛ. После игры украинец подошел к болельщикам, которые охотно фотографировались с Михаилом и просили расписаться на футболках.

Добавим, что поединок Челси – Брайтон завершился победой лондонцев со счетом 4:3. Следующая игра у "синих" запланирована на 27 июля против Ньюкасла.

Мудрик забил эффектный первый гол за Челси в сверхрезультативной игре с Де Дзерби, МЮ дважды обыграл Арсенал