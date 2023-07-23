Мудрик своим перфомансом поразил АПЛ – нарезка лучших моментов украинца и безумная встреча с фанатами
Выступление Михаила Мудрика в товарищеской игре против Брайтона стало звездным часом для украинца.
Мудрик зажег в матче с Брайтоном во время турне по США, наконец-то забив свой дебютный мяч в эффектном стиле. Михаил отметился не только этим – принять во внимание его фантастический прорыв по левому флангу мимо двух защитников.
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Видеоролик со всеми моментами с участием Мудрика выложил у себя официальный твиттер АПЛ. После игры украинец подошел к болельщикам, которые охотно фотографировались с Михаилом и просили расписаться на футболках.
Добавим, что поединок Челси – Брайтон завершился победой лондонцев со счетом 4:3. Следующая игра у "синих" запланирована на 27 июля против Ньюкасла.
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