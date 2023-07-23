"Мій гол у ворота Брайтона? Мені сподобалося. Коли я пробивав, то ні про що не думав. Я просто багато практикував це на тренуваннях. Це прийшло з тренувань.

"Він повернувся": Мудрик ефектно "принижує" голкіперів Челсі – відео

Моє взаєморозуміння з Ніколя Джексоном? Тільки уявіть, що це був лише наш перший матч разом", – наводить слова Мудрика твіттер-акаунт Absolute Chelsea.

Нагадаємо, Михайло нарешті відзначився дебютним голом у складі Челсі, ефектно забивши Брайтону. Гольову передачу в цьому епізоді до свого активу записав Ніколя Джексон.

Мудрик забив ефектний перший гол за Челсі у надрезультативній грі з Де Дзербі, МЮ двічі обіграв Арсенал

Mykhailo Mudryk on his goal vs Brighton:



"I enjoyed that one. When I shoot, I didn't think about anything. I just practised this stuff in training a lot. This came from training."



[via @premierleague] — Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) July 23, 2023