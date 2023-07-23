Мудрик відреагував на дебютний гол за Челсі – українець у захваті від взаємодії з новачком
Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик прокоментував свій перший гол у складі лондонців.
"Мій гол у ворота Брайтона? Мені сподобалося. Коли я пробивав, то ні про що не думав. Я просто багато практикував це на тренуваннях. Це прийшло з тренувань.
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Моє взаєморозуміння з Ніколя Джексоном? Тільки уявіть, що це був лише наш перший матч разом", – наводить слова Мудрика твіттер-акаунт Absolute Chelsea.
Нагадаємо, Михайло нарешті відзначився дебютним голом у складі Челсі, ефектно забивши Брайтону. Гольову передачу в цьому епізоді до свого активу записав Ніколя Джексон.
Мудрик забив ефектний перший гол за Челсі у надрезультативній грі з Де Дзербі, МЮ двічі обіграв Арсенал