Гранди АПЛ провели свої матчі під час турне по США – Мудрик нарешті забив за Челсі. Дивіться відеоогляди поєдинків у цій новині на "Футбол 24".

Товариські матчі

Челсі – Брайтон – 4:3

Голи: Нкунку, 19, Мудрик, 65, Галлахер, 72, Джексон, 77 – Велбек, 13, Жоау Педру, 79, (пен.), Ундав, 89

Вилучення: ван Геке, 60 (Брайтон)

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 0:2 (серія пенальті – 3:5)

Голи: Бруну Фернандеш, 30, Санчо, 37

Челсі в божевільному матчі перестріляв Брайтон. Рахунок відкрив Велбек на 13 хвилині, але Нкунку досить швидко зрівняв його. Мудрик з'явився у другому таймі, а на 65 хвилині разом з новачком Челсі Ніколя Джексоном створив свій перший гол за лондонців. Українець отримав м'яч на лівому фланзі, почав зміщуватись в центр, обігрався у стінку з Джексоном та пробив у ближній кут з лінії штрафного.

Галлахер збільшив перевагу Челсі, а Ніколя Джексон зробив рахунок розгромним, реалізувавши вихід віч-на-віч. Брайтон, граючи в меншості, примудрився відповісти – новачок "чайок" Жоау Педру спочатку реалізував пенальті, а потім ще й асистував Ундаву.

Манчестер Юнайтед двічі за один поєдинок обіграв Арсенал. "Червоні дияволи" повели в рахунку на 30 хвилині – Бруну Фернандеш ударом з-за меж штрафного застав зненацька Ремсдейла. А вже через 7 хвилин Санчо подвоїв перевагу, встановивши остаточний рахунок.

Через дивний формат поєдинків команди влаштували післяматчеву серію пенальті, попри перемогу МЮ. І тут манкуніанці виявились сильнішими – 3:5 на користь Манчестер Юнайтед.

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