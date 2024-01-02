"Челсі віддав за Мудрика 60 з гаком мільйонів чи скільки там, а він є повною протилежністю Палмеру.

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Так, це різні гравці. Мудрик – це про швидкість, але на цьому етапі своєї кар’єри він зазвичай дає надто мало кінцевого продукту. Тоді як у Палмера є більше хитрощів та балансу. Коул – це про кінцевий продукт", – пояснив Берлі у ефірі ESPN.

Нагадаємо, насправді Челсі рік тому заплатив Шахтарю за Мудрика 70 млн євро+30 млн бонусами. У нинішньому сезоні українець оформив 4 голи та 2 асисти у 19 матчах. Палмер лише влітку перебрався з Ман Сіті за 47 млн євро. Його статистика – 8 голів та 6 асистів у 19 матчах.

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