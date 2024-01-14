Головний тренер Роми Жозе Моурінью бідкається, що навіть близько не може розраховувати на глибину складу, як у грандів АПЛ.

"Нам важко знайти рішення, як грати без Дибали. Це не те саме, що знайти рішення для Гвардіоли, коли не грає Холанд. У нього є Хуліан Альварес. Для Почеттіно, якщо не грає Стерлінг. Тоді зіграє Мудрик. Для Клоппа, якщо не грає Луїс Діас, то є Жота або Нуньєс. Наші ситуації зовсім різні.

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Рома чудово дає собі раду з погляду фінансового фейр-плей, але ці обмеження потім помітні упродовж сезону. Коли трапляється якась проблема, її неможливо приховати. Рома доклала економічних зусиль, щоб підписати Смоллінга, але зараз його довго немає. Ми запросили Санчеша, і його теж немає. Другого Санчеша ми собі дозволити не можемо. Фінансові обмеження не дозволяють вам мати рівноцінного гравця на тій же позиції", – наводить слова Моурінью Sos Fanta.

Нагадаємо, Рома витратила близько 10 млн євро на всю літню трансферну кампанію. Челсі заплатив за Мудрика 70+30 млн євро, проте далеко не завжди випускає українця на поле.

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